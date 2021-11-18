أعربت نجمة هوليوود الشهيرة تشارليز ثيرون، عن حرصها على لفت انتباه طفليها لسوء الأوضاع في محيطهما الاجتماعي.



وقالت ثيرون في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة امس «أريد أن أعرف أن طفلاي يعلمان بما يجري في بيئتهما».



وذكرت ثيرون أنه في الطريق إلى المدرسة يمر طفلاها، 6 و9 أعوام، بالعديد من الأشخاص المشردين، مضيفة أنها تتحدث معهما بشأنهم.



وقالت ثيرون (46 عاما) «فكرة أن شخصا ما لا يملك منزلا جعلت رؤوسهم الصغيرة تنفجر»، مضيفة أن ابنتها الكبرى اقترحت قائلة «قلت إنهم ليس لديهم أي فرشاة أسنان، هل يجب أن نشتريها لهم؟»، موضحة أنها حثتها على تنفيذ اقتراحها دون تأخير.



وذكرت ثيرون أنها عندما قررت تبني طفليها قطعت على نفسها عهدا «لن أسمح بأن يصبحا مدللين».