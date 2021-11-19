علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حققت وفرا بقيمة 158 مليون دينار في ميزانية المؤسسة التشغيلية عن الفترة من ابريل حتى يونيو 2021 (3 أشهر)، وذلك نتيجة التوفير من بند العمالة والعقود والرواتب والمزايا للعاملين.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «مؤسسة البترول» حققت وفرا بـ 112.9 مليون دينار في تكلفة العقود بسبب التأخر في بعض العقود والتأخر في استلام ومراجعة الفواتير من المقاولين ووفر في مصروفات العقود نتيجة عدم توافر العمالة المطلوبة لأعمال الصيانة بسبب تداعيات فيروس كورونا.



فيما حققت وفرا آخر بقيمة 45 مليون دينار في تكلفة الرواتب والمزايا إثر انخفاض العدد الفعلي للقوى العاملة عما هو مقدر بالموازنة بعدد 1914 وظيفة، حيث قدرت «المؤسسة» اجمالي عدد العمالة في ميزانية 2021/2022 بنحو 22.3 ألف عامل، وفعليا بلغ اجمالي العمالة 20.45 ألف عامل أي بانخفاض بلغ نسبته 8.5%. وتفصيليا، بلغت العمالة الكويتية من ضمن القوى العاملة في 30 يونيو 2021 نحو 87.7% مقارنة بنسبة 87% مقدرة في الموازنة، حيث بلغت العمالة التشغيلية المحتسب عليها التكلفة (المقدرة) 21.594 ألف عامل، فيما بلغت الفعلية في نهاية يونيو 20.279 ألف عامل بتراجع 1315 عاملا، بينما بلغت العمالة الرأسمالية المحتسب عليها التكلفة 773 عاملا، فيما بلغ عددها الفعلي في نهاية يونيو 174 عاملا بتراجع 599 عاملا. يأتي ذلك ضمن المبررات التي ساقتها «مؤسسة البترول» لإيضاح قيمة الوفر بـ 262.3 مليون دينار في مصروفات التشغيل خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2021.