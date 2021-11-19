يستمر التسجيل في برنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل الذي تنظمه شركة «Creative Confidence»، وذلك بدعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني، حيث يقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.



وبإمكان الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج، تقديم طلب المشاركة من خلال هذا الرابط: https://www.creativeconfidence.co/tamakan/ وذلك حتى 28 ديسمبر المقبل.



ويمتد البرنامج لفترة 10 أسابيع، ابتداء من 18 يناير حتى 27 مارس 2022 ويستضيف الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك.



وفي هذا السياق، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني إن بنك الكويت الوطني فخور بنتائج البرنامج السابقة وهو ملتزم بتوفير الدعم اللازم له انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت، لاسيما أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم.



وأضاف قائلا: «نشجع الكويتيين حديثي التخرج من الجنسين ممن تخرجوا في العام الماضي من مختلف التخصصات ولا يعملون حاليا مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر إذ يتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل».



وحول القيمة المضافة للبرنامج والاستفادة المباشرة للمشاركين الجامعيين، لفت العبلاني إلى أن البرنامج يمنح خبرة حقيقية للمشاركين ويتيح لهم فرصة ذهبية لتطوير مهاراتهم الضرورية للحصول على وظيفة مناسبة. كما يعرفهم البرنامج على أحدث الأساليب والأدوات التي تساعدهم في تصميم الحلول وابتكار الأفكار في أي مجال عمل يختارونه. أما بعد الانتهاء من التدريب، يمكنهم إضافة هذا البرنامج كتجربة ذات قيمة مضافة إلى سيرتهم الذاتية.



وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التسجيل تتطلب أن يملأ المتقدمون أولا نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، بحيث يتم تقييمه وبناء عليه، وإذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.



هذا ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية دعم شباب الكويت وملتزم بتبني كافة البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم. إن مشاركة البنك الوطني تأتي لتؤكد على حرص هذه المؤسسة على تقديم فرص فريدة للشباب الكويتي.



يشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما أن برنامج تمكن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.