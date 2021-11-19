أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت استقبلت العروض المالية لعقد تقديم خدمات التصميم الهندسي الشاملة وإدارة المشاريع الكبرى في الشركة والمزمع تنفيذها خلال السنوات الـ 5 المقبلة.



وقالــت المصـــادر: إن 3 شركات عالمية قدمت عروضها من أصل 5 شركات تمت دعوتها للمشاركة، وهذه الشركات هي شركة وورلي أوروبا المحدودة بقيمة 81.2 مليون دينار (وحازت أقل الأسعار)، وقدمت شركة أميك فوستر ويلرعرضا بقيمة 83.4 مليون دينار (ثاني أقل العروض)، فيما قدمت شركة كيلوج براون آند روت المتحدة عرضا بقيمة 88.4 مليون دينار.



وأشارت إلى أن شركتين تم استبعاد عطاءاتهما المالية وهما فلور وتكنيب، متوقعة ان تتم دراسة العروض المالية وتقديم توصية بالترسية الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة في غضون شهر من الآن.



وأوضحت أن المكاتب الاستشارية تقوم بتقديم مختلف الأعمال للشركة ويتم توزيع العمل عليها بهدف التوازن في المشاريع بالميزانية وصرف المبالغ، وتهدف إلى مساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها الكويت.



وتغطي هذه العقود أعمال تصميم وهندسة أولية، إضافة إلى خدمات استشارية في إدارة المشاريع، كما تضمن تحديث منشآت حالية وبعض المشاريع الجديدة، وسيتم تنفيذ الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية في مكاتب الشركات ببلدانها الأصلية، بينما ستنجز الخدمات الاستشارية في مقر الشركة بالأحمدي.