علاء مجيد



أوصت أبحاث أرقام كابيتال المستثمرين بشراء سهم شركة بورصة الكويت وحددت السعر المستهدف للسهم عند 2.36 دينار بزيادة تقارب 14% لسهم الشركة الحالي.



وأرجعت أرقام كابيتال الرؤية المستقبلية الإيجابية لسهم بورصة الكويت في ظل توقعها تحسن آفاق الاقتصاد الكويتي وسط تهدئة سياسية بين الحكومة والمعارضة ومجلس الأمة وأثر ذلك الإيجابي على النشاط الاقتصادي وتمرير القوانين الهامة بالإضافة إلى زيادة احتمالات تمرير إصلاحات مالية يفترض أن تساهم بشكل كبير في تحسن البيئة التشغيلية.



وتتوقع أرقام كابيتال ان ينمو الاقتصاد الكويتي بنحو 7% خلال العام 2022. وعلى صعيد عمليات التداول، توقعت أرقام كابيتال استمرار زيادة القيمة السوقية وحجم التداولات في البورصة الكويتية خلال الفترة المقبلة في ظل عودة الأفراد للتداولات وزيادة مساهمتهم في قيمة التداولات اليومية وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الأسهم ووصول العديد منها إلى مستويات قياسية. وكانت نورة العبدالكريم رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت قد قالت في مؤتمر المحللين للربع الثالث أن السوق واصل أداءه الإيجابي على جميع المستويات وقد ارتفع حجم وقيمة التداول بنسبة 16% و31% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 13%. وقالت العبدالكريم: «الأهم من ذلك، فيما يتعلق بتقسيم السوق بين السوق الأول وقطاعات السوق الرئيسية، فإننا نواصل مراقبة الزيادة في القيم المتداولة داخل السوق الرئيسي من 23% إلى 42% بالمقارنة مع كلا الربعين، ومن الواضح أن هذا يساهم بشكل إيجابي في الإيرادات الناجمة عن عمولات التداول، والتي تبلغ 15 نقطة أساس لكل معاملة في السوق الرئيسية، مقابل 10 نقاط أساس في السوق الأول». وأفادت العبدالكريم بأن متوسط قيمة التداول اليومية قد بلغ 51 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2021 مقابل 37.6 مليون دينار في المتوسط في الفترة نفسها من العام الماضي، مع الوصول إلى متوسط 54.2 مليون دينار لقيمة التداول منذ بداية العام مع إجمالي قيمة تداول بلغت 11.1 مليار دينار ما يعني تجاوز قيمة التداولات الإجمالية طوال العام 2020.