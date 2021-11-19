أجرى البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء 17 الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وقال البنك في بيان صحافي، ان السحب أسفر عن حصول 20 عميل على 1000 دينار لكل منهم، وهم: رفيف علي بوحمد، ومريم خالد العباسي، وريم أحمد أشرفي، وعبدالتواب بكر عبدالتواب، وفهاد عبدالله فهاد، ودلال جمال الأيوبي، ناصر أحمد الغيص، ولمياء عبدالرزاق الحنيان، وموسى محمد موسى، وبدر صالح علي العنزي، وأحمد محمد السبتي، وحسن أحمد حسن، ومساعد محمد المنيس، وسليمان جاسم السبيعي، وسعيد عماد الدين علي، وظافر محمود طربوش، وأحمد علي الحوالة، وعبدالله سالم العلي، وجمال علي الكندري، وعدي وليد رشيد.