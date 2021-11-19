تتجه أنظار محبي الدوري الإسباني لكرة القدم إلى ملعب «كامب نو»، عندما يستقبل برشلونة نظيره إسبانيول غدا السبت في ديربي مقاطعة كاتالونيا ضمن المرحلة الـ 14 من المسابقة.



بجانب ما يعنيه «الديربي»، فهذه هي المباراة الرسمية الأولى لتشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني لبرشلونة، مما يجذب الجميع لرؤية التغيير الذي سيحدثه صاحب الـ 40 عاما في «البلوغرانا» حتى وإن كانت المباراة تأتي بعد أقل من أسبوعين على توليه المسؤولية خلفا للهولندي المقال رونالد كومان.



ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، والمفاجأة أن إسبانيول، الذي عاد هذا الموسم من الدرجة الثانية، يأتي في المرتبة الـ 11 بالرصيد نفسه مع تفوق جاره اللدود فقط بفارق الأهداف.



وفي مباراة أخرى مهمة، يسعى أتلتيكو مدريد إلى تجاوز عقبة ضيفه أوساسونا للبقاء بالقرب من المقدمة.



ويلعب غدا أيضا سلتا فيغو مع فياريال، وإشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس، فيما تفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء يجمع ليفانتي وأتلتيك بلباو.