يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على لاتسيو في ملعب «الأولمبيكو» غدا السبت، وذلك ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي، في مواجهة قوية وسط رغبة مشتركة من الطرفين بتحقيق الفوز من أجل الدخول للمراكز الأربعة الأولى.



وفي مباراة أخرى سيخوض ميلان مواجهة صعبة أمام فيورنتينا، الذي سيدخل المباراة معتمدا على عاملي الأرض والجمهور، في محاولة لإيقاف زحف «الروسونيري» وإلحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم. وتفتتح مباريات المرحلة بلقاء يجمع بين أتالانتا وسبيتزيا.



فرنسا



مع مكوثهما المخيب في منتصف جدول الترتيب، سيتواجه ليل حامل اللقب مع مضيفه موناكو في لقاء الجريحين بافتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم.



ويعاني ليل حامل اللقب وموناكو صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي الأمرين هذا الموسم، إذ يحتل الأول المركز الثاني عشر (16 نقطة) وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الـ 4 الأخيرة، فيما يتقدم عليه الثاني بنقطتين ومركز عقب خسارة وتعادل في آخر مباراتين. وغدا السبت، يسعى المتصدر باريس سان جرمان للحفاظ على فارق النقاط الـ 10 عندما يستضيف نانت، فيما يلعب رين مع مونبلييه.



ألمانيا



يقف بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني على عتبة تحقيق إنجاز تاريخي في حال نجح في تسجيل هدفه الـ 101 في عام واحد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولن، كما يسعى لتحقيق فوزه الخامس تواليا عندما يحل ضيفا على أوغسبورغ في افتتاح مباريات المرحلة الـ 12 اليوم. ويتصدر رجال المدرب يوليان ناغلسمان ترتيب الـ «بوندسليغا» برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يستقبل شتوتغارت غدا السبت. ويحل غدا فولفسبورغ الرابع (19 نقطة) ضيفا على أرمينيا بيليفيلد، ولايبزيغ الخامس (18) على هوفنهايم، فيما يستقبل باير ليفركوزن السادس (18) ضيفه بوخوم.



ويلعــب بوروسيــــــا مونشنغلادباخ مع غرويتر فورث، ويونيون برلين مع هرتا برلين.