لم يستبعد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا إمكانية عودة ليونيل ميسي وأندريس انييستا إلى النادي في المستقبل.



وخلال مراسم تقديم المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في حضور 10 آلاف مشجع في ملعب كامب نو، أشار لابورتا إلى أن عودة ألفيش للنادي الكاتالوني قد لا تكون الأخيرة وقد تفتح الباب أمام عودة ميسي وانييستا. ورحل انييستا عن برشلونة في 2018 وانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني، في الوقت الذي انتقل فيه ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع النادي الذي عجز عن تجديد عقده بسبب المشاكل المالية. وأوضح لابورتا لدى سؤاله عن إمكانية عودة ميسي وانييستا «لا أستبعد ذلك». وأضاف «لقد حدث الأمر مع داني، أود أن أشكره لأنه رأى وضعية النادي وأراد العودة وأن يقدم يد المساعدة».