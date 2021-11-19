الدوحة - فريد عبدالباقي



حرص الرئيس البرازيلبي جايير بولسونارو على زيارة ستاد لوسيل أحد ملاعب مونديال قطر 2022، وذلك على هامش زيارته الرسمية والوفد المرافق لقطر.



ورافق بولسونارو خلال الزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «‏فيفا»‏ السويسري جياني إنفانتينو والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، والرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر.



واطلع الرئيس البرازيلي ورئيس الـ «‏فيفا»‏ خلال الجولة على أبرز معالم المشروع وما يحتويه الملعب من مرافق وخدمات، كما تم خلال الزيارة رفع علمي دولة قطر وجمهورية البرازيل الاتحادية، وعلم «فيفا» على أرضية ستاد لوسيل المونديالي، خاصة أن المنتخب البرازيلي تأهل رسميا إلى النهائيات عن قارة أميركا الجنوبية. من جهته، أعرب بولسونارو عن إعجابه بما لاحظه من تطور على مستوى المنشآت في قطر، والاستعدادات المكثفة لاستضافة المونديال، فيما أشاد إنفانتينو بالتطور الملحوظ الذي قامت به قطر في رحلة استضافتها الحدث الكروي الأهم في العالم. من جهة أخرى، بدأت الدوحة في استقبال وفود منتخبات كأس العرب لكرة القدم 2021، التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري بمشاركة 16 منتخبا، اذ كانت بعثة المنتخب الفلسطيني أول الواصلين، حيث يستهل المنتخب مشواره بلقاء المغرب على ستاد الجنوب المونديالي في الأول من ديسمبر المقبل لحساب منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأردن والسعودية.