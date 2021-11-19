ذكرت تقارير صحافية أمس أن مدافع بايرن ميونيخ الألماني نيكلاس زوله يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشارت مجلة «كيكر» إلى أن المفاوضات بين زوله مدافع المنتخب الألماني والنادي البافاري بشأن تجديد التعاقد بينهما، قد توقفت. وأوضحت «كيكر» أن زوله تلقى عدة عروض من إنجلترا من بينها عرضا من نيوكاسل يونايتد. من جانبها، أكدت صحيفة «بيلد» أن بايرن قدم عرضا لتمديد عقد زوله قبل إصابته بعدوى كورونا، لكن المفاوضات توقفت. وبحسب «بيلد»، فإن إدارة بايرن ميونيخ تعتقد بأنه لا يوجد أي ناد إنجليزي سيعرض على زوله راتبا أكبر من الذي يتقاضاه حاليا في النادي البافاري، مع وجود نزعة تفاؤل إزاء إمكانية تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو العام المقبل.