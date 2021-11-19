يحتضن ملعب «أنفيلد» الشهير قمة مباريات المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستقبل ليفربول منافسه أرسنال غدا السبت. وشهدت مواجهات «الريدز» و«المدفعجية» تاريخيا مباريات مثيرة وسجلا تهديفيا متميزا لكلا الناديين حيث التقيا قبل المباراة المرتقبة في 58 مواجهة.



ونجح ليفربول في تحقيق الفوز خلال 23 مباراة مقابل 16 لصالح آرسنال، بينما انتهت 19 مواجهة بالتعادل بين الناديين، وسجل «الريدز» 97 هدفا أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 71 لصالح «المدفعجية».



ويحتل ليفربول المركز الرابع حاليا برصيد 22 نقطة، ويتقدم على أرسنال صاحب المركز الخامس بنقطتين فقط، وهو ما يمنح مواجهة الغد أهمية خاصة لكلا الطرفين. وتلقى «المدفعجية» أنباء مشجعة قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول بعدما انضم المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى التدريبات إثر مخاوف أحاطت باللاعب البالغ من العمر 32 عاما بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده أمام ليبيا يوم الجمعة الماضي.



ويأتي آرسنال خامسا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة خلف ليفربول بفارق نقطتين، ويأمل الفريق اللندني في مواصلة سلسلة المباريات التي حافظ فيها على سجله نظيفا من الهزائم بكل المسابقات، والتي وصلت إلى 10 مواجهات.



ويحل المتصدر تشلسي (26 نقطة) في ضيافة ليستر سيتي صاحب المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة، فيما تجذب مواجهة واتفورد وضيفه مان يونايتد اهتمام محبي «البريمييرليغ» نظرا لأهميتها الى «الشياطين الحمر» الساعين لتحسين الصورة وإنقاذ مدربهم النرويجي أولي غونار سولسكاير من مقصلة الاقالة.



وفي بقية لقاءات المرحلة، يلعب أستون فيلا مع برايتون، وبيرنلي مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع برينتفورد، ونوريتش سيتي مع ساوثمبتون، وولفرهامبتون مع وست هام.