في إطار حملته المميزة لتمويل شراء السيارات، والتي تضم عروضا وتسهيلات فريدة على مجموعة من أفخم وأحدث أنواع السيارات في الكويت، قام بنك الكويت الدولي (KIB) باختتام فعاليات معرض KIB Auto Show للسيارات، الذي أقيم في مجمع «مروج» الترفيهي، والذي قام البنك حصريا بتنظيمه ليستضيف نحو 17 ماركة عالمية للسيارات، وعرض أكثر من 30 سيارة من بين أجدد ما قدمته تلك الماركات من موديلات لزوار المعرض.



هذا، وقد امتدت فعاليات KIB Auto Show على مدار ثلاثة أيام متواصلة، انطلاقا من يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر، وذلك من الساعة 10 صباحا إلى الـ 10 مساء. وخلال هذا الحدث الشيق، واظب فريق KIB على التواجد فيه والإشراف عليه عبر جناحين للبنك أقيما على هامش المعرض، حيث قام الفريق بمشاركة زواره اجواء المرح بسلسلة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات وبرنامج للجوائز، كما تواجد ممثلو البنك من إداراتي التمويل والمبيعات أيضا خلال الحدث لتقديم الاستشارات ومساندة العملاء بشأن طلبات تمويل السيارات.



تمويل بأرباح تنافسية



وفي هذا المناسبة الخاصة، أعرب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي، عن سروره لإقامة هذا المعرض الحصري من KIB، لافتا إلى أنه يعتبر أول معرض سيارات يقام أمام الجمهور في الهواء الطلق بعد الجائحة، والذي جاء ليحتفل البنك في ظل إجراءات بدء التعافي من تلك الأزمة الصحية.



كما توجه توفيقي بالشكر لكل من شارك في المعرض من شركات السيارات المرموقة، وأيضا للعملاء والزوار، مختصا بالشكر فريق التنظيم من KIB وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرائع.



وأشار أيضا إلى عرض KIB Auto Show التمويلي المميز، المتاح لفترة محدودة فقط، والذي يتضمن تقديم تمويل بنسبة أرباح تنافسية، حيث أوضح أن البنك سيقدم تمويلا خاصا خلال هذا العرض لشراء السيارات من جميع الوكالات على فترة سداد 5 سنوات بنسبة أرباح 3 سنوات.



تقديم أفضل العروض



من جانبها، علقت إدارة شركة «تويوتا الساير» على مشاركتها في هذا الحدث، حيث قالت: «نحرص في تويوتا الساير على أن نكون دائما متواجدين من أجل عملائنا وتقديم أفضل العروض التمويلية لهم، ولذلك، ومع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا والسماح بإقامة المعارض والمؤتمرات، بادر KIB بأن يكون من أوائل البنوك التي تقوم بحملات تمويلية لقطاع السيارات، كواحد من أهم القطاعات في الكويت، وقد توقعنا في تويوتا الساير نجاح هذا الحدث بالفعل كونه الأول من نوعه بعد الجائحة».



جدير بالذكر، الإشارة إلى مدى اهتمام KIB بعملائه، وحرصه على تقديم تجربة استثنائية متكاملة لكل شرائحهم، مما يساهم في تعزيز مفهوم «بنك للحياة»، الذي يسعى تحت شعاره إلى دعم عملائه في جميع جوانب حياتهم، سواء مهنية أو ترفيهية أو غيرها، حتى يصبح الشريك المثالي لهم بما يلبي احتياجاتهم ويلاقي تطلعاتهم، منها احتياجات التمويل التي يقوم بتقديمها لمساعدتهم في شراء كل ما يرغبون به.