يواصل اتحاد مصارف الكويت دعمه لحملة «لنكن على دراية»، التي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي بالتعاون مع الاتحاد، وذلك بهدف نشر وتعميق الثقافة المالية والمصرفية لدى جميع شرائح المجتمع وتوعية عملاء البنوك بحقوقهم المصرفية، وكيفية استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل.



في هذا الصدد، قام الاتحاد بالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لدعم حملة «لنكن على دراية»، بهدف نشر وتثقيف موظفو الشركة ومراجعوها ورفع وعيهم المالي والمصرفي وأيضا بهدف حمايتهم من عمليات الاحتيال. وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن الاتحاد يقدم كل سبل الدعم لحملة «لنكن على دراية»، ولا شك أن الاتفاق مع شركة «كيبيك» والتي تعد إحدى أكبر الشركات النفطية في الكويت سيساهم بشكل كبير وفعال بنشر رسائل الحملة التوعوية على نطاق واسع لشريحة أكبر من المجتمع. من جانبه، قال مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام في «كيبيك» فايز المذكور إن حملة «لنكن على دراية» تعد مبادرة قيمة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المالية بين جميع أفراد المجتمع بهدف حمايتهم، وأكد على أن «كيبيك» ما هي إلا جزء من نسيج هذا المجتمع لذا حرصت على دعم الحملة من خلال نشر أهم رسائلها التوعوية لموظفيها ومراجعيها.