قال تقرير الشال الأسبوعي، إن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 بلغ 158 شركة، أو نحو 94.6% من عدد الشركات المدرجة البالغ 167 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.



وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.78 مليار دينار وبعضها أرباح غير مكررة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 382.4% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 البالغة نحو 576.4 مليون دينار.



وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 1.80 مليار دينار بأرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 530.9 مليون دينار نجدها قد ارتفعت بنحو 239.8%، وارتفعت كذلك بنحو 304.7% عند مقارنتها بأرباح الربع الأول من عام 2021 البالغة نحو 445.8 مليون دينار.



وفي التفاصيل، زادت 7 قطاعات من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها بأداء الفترة ذاتها من عام 2020، وانتقلت 4 قطاعات أخرى من الخسارة إلى الربحية، بينما انخفضت أرباح قطاع وحيد وقطاع آخر زاد من مستوى خسائره مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وأفضل القطاعات أداء كان قطاع الصناعة الذي انتقل من خسائر بنحو 5.2 ملايين دينار إلى أرباح قياسية بلغت نحو 1.043 مليار دينار. ثانيها قطاع الخدمات المالية الذي حول خسائره البالغة 77 مليون دينار إلى أرباح بنحو 329.2 مليون دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع العقار الذي انتقل من خسائر بنحو 36.6 مليون دينار إلى أرباح بلغت 295.8 مليون دينار، وإن كان الرقم يتضمن الأرباح غير المكررة للشركة الوطنية العقارية.



وتراجعت أرباح قطاع السلع الاستهلاكية من نحو 12 مليون دينار إلى نحو 4.6 مليون دينار، وتبعه في قيمة التراجع قطاع التكنولوجيا (ممثلا بشركة الأنظمة الآلية فقط) الذي حقق خسائر بنحو 446 ألف دينار مقارنة بخسائر بنحو 223 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2020، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.



وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى تحسن أداء 127 شركة مقارنة بأدائها لنفس الفترة من عام 2020، من ضمنها زادت 52 شركة مستوى أرباحها و75 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي ان 80.4% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 31 شركة تراجعا في مستوى أدائها، ضمنها 13 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة أخرى إما انتقلت من الربحية إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.



وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 2.127 مليار دينار، أي نحو 76.5% من إجمالي الأرباح المطلقة أو نحو 74.7% من قيمة أرباح الشركات الرابحة، فيما حققت باقي الشركات الرابحة (100 شركة) أرباحا بقيمة 720.1 مليون دينار. تصدرتها «شركة أجيليتي للمخازن العمومية» بنحو 978.1 مليون دينار وغالبيتها أرباحا غير مكررة (ثاني أعلى مستوى أرباح في تاريخ الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وسبقتها في ذلك شركة زين بتحقيقها أرباحا بنحو 1.063 مليار دينار في عام 2010). وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 254.8 مليون دينار، و«الشركة الوطنية العقارية» في المرتبة الثالثة بنحو 225.4 مليون دينار، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 168.1 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 48.1 مليون دينار، وبلغت قيمة خسائر باقي الشركات (38 شركة) نحو 18.4 مليون دينار، حيث حققت «شركة منشآت للمشاريع العقارية» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 13 مليون دينار، تلتها «شركة رابطة الكويت والخليج للنقل» بنحو 5.9 ملايين دينار.