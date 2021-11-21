مجلس الإدارة حريص على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بجميع قطاعات المجموعة

تأثير إيجابي لمعرض «إكسبو دبي» على فنادق المجموعة بدبي محققة نمواً بالإشغال 200%

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة أسيكو مازن الناهض، أن النتائج المالية للمجموعة بالربع الثالث من 2021 شهد تحقيق أرباح لأول مرة منذ 5 سنوات، مدعوما بالجهاز التنفيذي للمجموعة من جهة، وبثقة المساهمين من الجهة الأخرى، الأمر الذي أسفر عن تحقيق الأهداف التي كان مخططا لها.



وأوضح الناهض خلال استعراضه للبيانات المالية للمجموعة في بيان صحافي، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 152.7 دينارا عن الربع الثالث، مقارنة بخسائر مالية بقيمة 11.77 مليون دينار بالربع الثالث من 2020، مما أدى لتقليص الخسائر المالية للأشهر الـ 9 الأولى من 2021 لتصل إلى 665.95 دينارا، مقارنة بخسائر 37.99 مليون دينار للفترة نفسها من 2020.



كما حققت المجموعة إيرادات تشغيلية بقيمة 20.23 مليون دينار بالربع الثالث من العام، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 12.4 مليون دينار للفترة نفسها من 2020، كما حققت المجموعة إيرادات تشغيلية بلغت 56.1 مليون دينار عن الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بإيرادات 39.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2020.



وفي هذا السياق، أكد الناهض أن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على استمرار تحقيق النتائج المالية الإيجابية في كل قطاعات المجموعة من خلال دعم الإدارة التنفيذية والعاملين بالمجموعة بكل الوسائل لتحقيق الأهداف المرجوة.



كما أكد العمل على إعادة جدولة القروض الخاصة بالمجموعة بما يتناسب مع الوضع الحالي لقطاعات المجموعة، مؤكدا بالوقت نفسه على متانة العلاقات بين مجموعة أسيكو والقطاع المصرفي الكويتي.



فنادق المجموعة



وأوضح الناهض مدى التأثير الإيجابي لمعرض «إكسبو دبي» على فنادق المجموعة وأصولها العقارية في دبي من خلال الزيادة الملحوظة في حجوزات الفنادق والشقق الفندقية لحضور هذا الحدث الهام، حيث بلغت نسبة الإشغال 92% مما حقق نموا 200% عن العام الماضي، كما أوضح الناهض أن المجموعة تمتلك فندق فوكو دبي المصنف خمس نجوم بشارع الشيخ زايد وبرج نسيمة للمكاتب والشقق الفندقية، هذا بالإضافة إلى منتجع راديسون بلو الفجيرة ومجمع بيزنس بارك وغيرها.



وأكد على أهمية هذه الأصول في تعزيز مكانة الشركة على الصعيد الإقليمي والتأكيد على سياسة التنوع الاستثماري الذي يحقق رؤية مجلس الإدارة على الصعيد الاستراتيجي.



وبين في الوقت ذاته، أن التحدي الحالي أمام مجلس إدارة الشركة خلال المرحلة المقبلة إنما يكمن في كيفية الحفاظ على مسيرتها الحالية في تحقيق المزيد من الأرباح والعوائد الجيدة، ترضي تطلعات المساهمين، مؤكدا أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لن يدخروا جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف والتطلعات.



كما أشار إلى أن المشاريع السكنية الجديدة في مدينة المطلاع وغيرها ستساهم في إنعاش قطاع المقاولات ومواد البناء، حيث بين قدرة المجموعة على المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق من خلال خبرتها الطويلة في هذا المجال، حيث تقوم المجموعة حاليا ببناء عدد كبير من القسائم السكنية للاخوة المواطنين في المناطق الجديدة بالإضافة لتوريد مواد البناء المختلفة للمشاريع المختلفة في هذه المناطق، كما بين قدرة المجموعة على استمرار العمل من أجل الارتقاء بمستوى هذه المدن السكنية.