حصل بنك الخليج، أحد البنوك الرائدة في الكويت على جائزة «أفضل ابتكار في تجربة العميل»، وذلك في حفل جوائز «Future Enterprise Awards 2021»، الذي انعقد في الأسبوع الأخير من معرض جايتكس العالمي لعام 2021.



ويحتفي هذا الحفل السنوي، الذي تنظمه مجموعة «CPI Media» ومنصة «TahawulTech.com»، بالعديد من الشركات والأفراد من قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط الذين أظهروا التميز في مجالاتهم خلال العام الماضي، حيث حصل البنك على الجائزة تقديرا لرحلته التحويلية الأخيرة التي شهدت تبنيه لنهج متعدد الخبرات، وتعزيز تمايزه في السوق من خلال تحسين تجارب العملاء والموظفين.



وبفضل مجموعة حلول بنك الخليج، التي يوفرها مزود الخدمات التكنولوجية، مجموعة الغانم الهندسية، يتمكن البنك من تلبية المتطلبات الرقمية لقاعدة عملائه، كما يخلق بيئة عمل أكثر مرونة لموظفي مركز اتصال العملاء، الذين أصبحوا اليوم قادرين على العمل من أي مكان.



وحول هذه الجائزة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: «نفخر بهذا التقدير الذي قدمته لنا TahawulTech.com، حيث نواصل الاستثمار بكثافة لتوفير تجربة غير عادية للعملاء والموظفين على حد سواء، إضافة إلى استثمارنا المستمر في تحسين قدراتنا الرقمية لخلق تفاعل استثنائي عبر جميع نقاط الاتصال مع العميل، كل ذلك مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والأمان. ونتطلع إلى العودة إلى حفل توزيع الجوائز العام المقبل بمزيد من الابتكارات».



من جانبه، قال مدير مبيعات المجموعة في «CPI Media Group» كوسر سيد: «الاقتصاد الرقمي الجديد مبني على تحسين تجارب المستخدمين، وهذه التجارب يقودها الرواد الذين احتفلنا بهم. إنه شرف عظيم لنا أن نستضيف هذا الحفل، وأن نكرم المؤسسات التي تتحمل مسؤولية خلق مجتمع أفضل لنا جميعا، مثل بنك الخليج».