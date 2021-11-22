عبدالعزيز الفضلي



دعا مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر المناطق التعليمية، إلى تشكيل فرق العمل الفنية المتخصصة بأعمال الترفيع الوظيفي خلال فترة الترفيع الأولى يناير 2022.



وقال الجويسر في كتابه، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدة الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها، والقرار الوزاري بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي للعاملين لدى وزارة التربية من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وإلى كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن الموافقة على استثناء وزارة التربية من أحكام المادة رقم 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017، واستعدادا لإعداد مشاريع قرارات تشكيل فرق العمل الفنية المتخصصة بأعمال الترفيع الوظيفي للعاملين في ديوان عام المناطق التعليمية ومدارسها ورياض الأطفال التابعة لها خلال فترة الترفيع الأول يناير 2022 وفي حدود فريقي عمل بكل منطقة تعليمية وفقا للمقرر، يرجى التكرم باستعجال موافاتنا بترشيحاتكم حتى يتسنى لنا رفع تلك القرارات إلى وكيل الوزارة للاعتماد، متضمنة تسمية الرئيس و10 أعضاء في كل فريق على حدة والرقم المدني ومركز العمل والمسمى الوظيفي وصفة المشاركة بالفريق عضو/ عضو ومقرر.