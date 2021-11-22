عبدالله الراكان



قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الانصاري ان معرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع يهدف لربط الخريجين بسوق العمل من خلال منحهم الفرصة في التعرف على الوظائف المتاحة التي تقدمها الجهات المشاركة بالمعرض.



وأضاف الأنصاري خلال افتتاح المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية أمس والذي يعقد «عن بعد» تحت شعار «أنت قدها» ويستمر خمسة أيام، أنها فرصة للتعرف على قدرات واهتمامات الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم مما يحقق رؤية 2035 في جميع قطاعات الدولة، وتعريف جهات سوق العمل المختلفة بالبرامج التي تقدمها الهيئة مما يساهم في تطوير واستحداث برامج ومناهج متخصصة تواكب التطور التكنولوجي العالمي والمتغيرات العالمية السريعة.



بدوره، قال وكيل الحرس الوطني الفريق م.هاشم الرفاعي إن مشاركة الحرس في هذا المعرض تأتي انطلاقا من إيمانه الراسخ بتشجيع الشباب الكويتي على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وعرض الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم في السلك العسكري، وترجمة لبروتوكول التعاون الموقع مع «التطبيقي»، مثمنا رغبة الهيئة في استقطاب خريجي المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والباحثين عن فرص وظيفية ودراسية وتوعيتهم بالخيارات المتاحة لهم في التعليم وسوق العمل بقطاعاته المختلفة.



ولفت الرفاعي إلى دعم الحرس الوطني لكل مبادرة تعود بالنفع على هذا الوطن الغالي وشعبه الوفي، ناقلا تحيات القادة العليا في الحرس الوطني ممثلة سمو الشيخ سالم العلي والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، شاكرا جميع القائمين على هذا المعرض على جهودهم المبذولة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



من جهتها، أكدت المنسقة العامة للمعرض فاطمة الصايغ ان التعليم التطبيقي والتدريب حظي بتوجيهات سامية ودعم من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وأكمل مسيرته صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نحو تنمية الشباب وتسخير طاقاتهم بفتح آفاق المستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة كونهم مستقبل الوطن وثروته.



وذكرت الصايغ أن إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل هي حجر الزاوية للهيئة في فتح سوق العمل لخريجيها ولذلك بزغت فكرة تنظيم معرض الفرص الوظيفية والدراسية منذ عام 2016 واستمرت سنويا.