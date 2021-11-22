حنان عبدالمعبود



أعلنت اختصاصية التغذية بمراقبة التوعية التغذوية للمجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية نوال الجزاف أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة التربية تعكف حاليا على تطوير المقاصف المدرسية، مبينة ان هذا التطوير يأتي بناء على المعطيات من خلال دراسات معتمدة بوزارة الصحة، والتي أظهرت أن السمنة تبدأ لدى الأطفال في سن الدراسة وبناء عليه تتم الموازنة فيما يختص بالأغذية المقدمة للطلاب في المدارس.



جاء ذلك في تصريح لها ضمن يوم الطفل العالمي، حيث أقامت الهيئة عدة أنشطة بالتعاون مدينة اليرموك الصحية.



وأوضحت الجزاف في تصريح لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعتمد الدراسات من خلال برنامج الترصد التغذوي التابع لوزارة الصحة، بالإضافة إلى باب التقييمات الذي قدم مع طلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية وكان التقييم من جانب مكافحة السمنة لدى طلبة المدارس وبناء على ذلك تم الإعداد لمشروع تطوير وتحسين المقاصف المدرسية ووضع قائمة بالمأكولات والمشروبات التي سيتم تداولها ضمن لائحة تم اعتمادها من قبل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح. وتابع: هناك إحصائيات معتمدة من وزارة الصحة وبناء عليها يتم تكثيف الجانب التوعوي لطلبة المدارس، فهناك مشكلة السمنة ولدينا مشكلة ارتفاع السكر لدى فئة الطلبة والمراهقين ولهذا يتم تفعيل المحاضرات وورش العمل لتعديل الوضع الصحي.



وفي إطار الاحتفال، قالت الجزاف: تحتفل الأمم المتحدة المتمثلة في «اليونيسف» الذي يصادف 20 من نوفمبر كل عام، وتم تخصيص شعار الاحتفال هذا العام «لكل طفل كل الحق» ومن ضمن بنود حقوق الطفل الحصول على الرعاية الصحية بالإضافة الى التغذية السليمة، ومن خلال إدارة التوعية وتعزيز صحة وتغذية المجتمع شاركنا في محاضرة بالتعاون مع مدينة اليرموك الصحية بمسرح الدمى في الممشى الخاص بالمدينة الصحية، وتهدف الى تعريف الأطفال بأهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن والتعرف على المجموعات الغذائية الرئيسية.