آلاء خليفة



كشف امين سر الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة صالح صقر المطيري عن تشكيل الهيئة الادارية بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا في منطقة مونبلييه للعام النقابي 2021/2022.



وقال المطيري ان التشكيل جاء كالتالي: عبدالله مهدي الحصم رئيسا للهيئة الادارية، محمد بن غيام المطيري نائبا للرئيس، محمد الهاشمي نائبا للرئيس لشؤون مالطا، صالح صقر المطيري امين السر، مالك غازي العنزي امين الصندوق، وشمل التشكيل ايضا خالد عايد المحيني رئيس اللجنة الاعلامية والعلاقات العامة، مشاري صلاح الحربي رئيس لجنة شؤون الطلبة، محمد أحمد الخميس رئيس لجنة المستجدين، محمد سعود الفضلي رئيس لجنة الدعوم والمؤتمر.



وأكد المطيري ان العمل ساد الاجتماع الأول للهيئة الادارية وان هناك رغبة جادة واصرارا من اعضاء الهيئة الادارية لخدمة الجموع الطلابية من خلال اداء جماعي يتسم بروح الفريق الواحد ابتغاء للمصلحة العامة. وشدد المطيري على انه وزملاءه اعضاء الهيئة الادارية سيبذلون ما في وسعهم من اجل مصلحة طلبة وطالبات الفرع وتذليل أي عقبات أمامهم وفاء بالعهد الذي التزمنا به أمامهم.