تمكن فريق من طالبات السنة الأخيرة في تخصص علوم الكمبيوتر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من تحقيق المركز الأول في التصفيات النهائية لمسابقة شركة «Dell Technologies» السنوية السادسة لمشاريع التخرج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا. وكان الفريق الذي ضم الطالبات: آية بيداس وفاطمة غدار وكوثر محيي، قد بلغ قائمة أفضل 25 مشروع تخرج من أصل 235، بمشاركة 1060 طالبا وطالبة من أكثر من 100 جامعة، تمثل 19 دولة، بعد تقديم مشروع تطبيق «Autemo»، متعدد المنصات، والذي يهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال تعزيز مهاراتهم الاجتماعية، إذ يعمل التطبيق على تدريب مهارات الوجه واللفظ والمعرفة لدى الأطفال ليتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم. وخصصت المسابقة تحديدا لطلبة السنة الأخيرة، مع تركيزها على مواضيع متعلقة بمجالات التقدم التكنولوجي والتطبيقات الإلكترونية، لاسيما في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة متعددة السحابة «Multi-Cloud». من جهته، أعرب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس الجامعة بالوكالة، د. بسام علم الدين عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز المميز الذي تفتخر به الجامعة، لافتا إلى أن ذلك يمثل تأكيدا على الكفاءة الأكاديمية التي يتمتع بها الطلاب وما يمتلكونه من مهارات التفكير التحليلي، متقدما بالمباركة للطلبة على جهودهم الكبيرة وتمثيل الجامعة بأفضل حضور في حدث دولي رفيع المستوى.



من جانبه، أفاد رئيس قسم علوم الكمبيوتر في جامعة الخليج د.محمود عليش بأن هذا الانجاز الذي تم تحقيقه جاء بعد جهد كبير ومثابرة من الطالبات المشاركات اللاتي قدمن مشروعا مميزا، الأمر الذي يمثل شهادة واضحة على ما يحظى به طلبة جامعة الخليج من موهبة ومهارات عصرية في ظل تمتعهم ببرامج أكاديمية ذات جودة عالية. وبين عليش أن هذا الانجاز هو الاول من نوعه لفريق مشارك من الكويت في مثل هذا المستوى من التنافس، معربا عن فخره الكبير بما أنجزه فريق الطالبات في هذا الحدث المهم.