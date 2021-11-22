آلاء خليفة



عقدت جامعة الكويت أمس انتخابات جمعية القانون بكلية الحقوق وجمعية العلوم الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية. وبهذه الانتخابات التي جرت في موقع جامعة الكويت بالشويخ تكون الجامعة استكملـت عقد انتخابات الجمعيـــات والروابـــط الطلابية.



وقد أسفرت النتائج عن تفجير قائمة المتحدون بكلية الحقوق مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تمكنت من الفوز بمقاعد جمعية القانون بعدد أصوات بلغ 1286 صوتا على منافستها القائمة المستقلة التي حصلت على 836 صوتا، وبذلك تمكنت قائمة المتحدون من استرداد مقاعد الهيئة الإدارية لجمعية القانون بعد غياب دام 4 سنوات كان الفوز فيها حليف القائمة المستقلة بكلية الحقوق.



وفي كلية العلوم الاجتماعية، فازت القائمة الاجتماعية بعدد أصوات بلغ 701، لتحتفظ بمقاعدها للعام الـ ١٨ على التوالي، في حين حصلت القائمة المستقلة على 313 صوتا، وهذه النتيجة ليست مستغربة كون جمعية العلوم الاجتماعية معقلا قويا للقائمة الاجتماعية.



وكعادتها، تواجدت «الأنباء» منذ الصباح لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث شاهدنا الحماس القوي في منافسات انتخابات كلية الحقوق على مقاعد جمعية القانون بين قائمتي قائمة المتحدون والمستقلة التي خاضت الانتخابات تحت شعار «نصر سنين وعد ونضال» وفي رصيدها فوز بمقاعد جمعية القانون لمدة 4 أعوام على التوالي.



أما كلية العلوم الاجتماعية فشهدت هدوءا نوعا ما في الإقبال على التصويت في انتخابات جمعية العلوم الاجتماعية التي تنافس عليها كل من القائمة الاجتماعية والقائمة المستقلة التي خاضت الانتخابات تحت شعار «مجد سيدوم»، ولم تختلف نتيجة الانتخابات عن المتوقع، حيث ان جمعية العلوم الاجتماعية تعتبر معقلا قويا للقائمة الاجتماعية التي فازت بها على مدار السنوات الماضية.



بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021 د.سلمان العنزي أن العمادة حرصت خلال الانتخابات الطلابية على تطبيق كل الاشتراطات الصحية من خلال التشديد على أن يكون جميع الأفراد المشاركين في التنظيم والحضور للانتخابات من المحصنين الذين استكملوا جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، مبينا أنه في حال كان الأفراد غير المحصنين فإنه يجب عليهم إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا عن طريق عمل مسحة (PCR) بما لا يزيد على أسبوع واحد، كما أن اللجنة تشدد على ضمان ضبط عملية تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام الأفراد بارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد الجسدي أثناء عملية الاقتراع وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.



ومن داخل كلية الحقوق، التقت «الأنباء» رئيس لجنة الطلبة إبراهيم الفيلكاوي الذي أوضح ان اللجنة فتحت الساعة 8 صباحا لتستمر حتى الساعة 2 ظهرا، مشيدا بالتزام الجميع بتطبيق كل الاشتراطات الصحية وارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي.



وبين الفيلكاوي ان التصويت عن طريق البطاقة الجامعية، لافتا إلى أن الإطار العام للانتخابات كان جيدا ولم تحدث أي مشكلات خلال عملية الاقتراع، مؤكدا حسن سير لجنة الاقتراع، حيث تقوم بعملها على أكمل وجه من خلال توزيع المهام المختلفة على أعضاء اللجنة لتنظيم سير العمل.



ومن داخل لجنة الطالبات (حقوق) ذكرت رئيسة اللجنة فاطمة الجزاف ان الإقبال جيد جدا من قبل طالبات الحقوق على التصويت.



ومن داخل كلية العلوم الاجتماعية، ذكر رئيس لجنة الطلبة حمد العبدلي ان التصويت جيد منذ ساعات الصباح، مشيرا إلى انه تم حرمان طالب من التصويت بسبب إعلانه للتصويت داخل اللجنة.



أما رئيسة لجنة الطالبات بكلية العلوم الاجتماعية أفنان العوضي فأوضحت ان الإقبال كان هادئا جدا منذ ساعات الصباح الأولى.