عادل الشنان



تماشيا مع ما نشرته «الأنباء» حول إنذار متعهد إنجاز 40 عمارة في مدينة صباح الأحمد السكنية، علمت «الأنباء» من مصادر أن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 20 عمارة من السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد السكنية أيضا يعاني التأخير، حيث بلغت نسبة الأعمال الفعلية 69.80‎%، علما انها من المفترض ان تكون 100‎% منذ مارس 2020.



وأكدت المصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإنذار المتعهد أيضا بكتاب رسمي موجه من مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان إلى المتعهد بتاريخ 30 أغسطس 2020 ويحمل رقم 3/10-8677 إلا ان المشروع لايزال متأخرا، وقد تم تمديد فترة الأعمال حتى 31 مارس 2022، علما ان المشروع بقيمة 24 مليونا و874 ألفا و358 دينارا و956 فلسا ويعتبر أحد المشاريع الإسكانية التي خصص جزء كبير منها لشرائح المرأة المختلفة ورعايتها السكنية.