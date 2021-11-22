ليلى الشافعي



اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة د.فؤاد العمر، وذلك نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله الرومي.



وبحث مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها تطورات أداء استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2021، حيث استعرض تقريرا موجزا عن موقف الاستثمارات في ضوء تحقيقها غايات الخطة الاستثمارية المعتمدة، وأهدافها المرسومة، في ضوء التطورات الأخيرة.



كما اعتمد المجلس عددا من تقارير وأعمال وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي تغطي العديد من مجالات عملها. كذلك شهد الاجتماع استعراضا لما تم تنفيذه من قرارات المجلس السابقة ولجانه المختلفة في الموضوعات السابق عرضها في الاجتماعات الماضية.



وبحث المجلس مذكرة المدير العام بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس بشأن الانتهاء من دليل إجراءات سير العمل الخاص بالهيئة، حيث تم اعتماده تمهيدا للبدء في تطبيقه وبما سينعكس إيجابا على سرعة ودقة إنجاز العديد من الأعمال بما يتوافق مع خطط الهيئة والدولة للتحول الرقمي.