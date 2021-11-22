نظّم فريق وإدارة فنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت زيارة إلى مركز مكافحة الدرن، حيث تأتي هذه الزيارة كخطوة من مسيرة الفندق في خدمة المجتمع وكإحدى القيم الأساسية في الشكر والعرفان للإخوة العاملين في الصفوف الأمامية على جهودهم الجبارة والتي بذلت في سبيل توفير سلامة مجتمعية وكويت آمنة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتقديرا على ما أظهروه من تفان وتضحية لأداء واجبهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وما قاموا به من جهود ملموسة في ضمان اتباع تدابير وإجراءات السلامة الصحية على الوجه الأمثل.

كان في استقبال فريق العمل رئيسة وحدة مكافحة الدرن د.عواطف الشمري، حيث تحدثت عن التحديات والإنجازات خلال فترة الجائحة والدور الهام في الكشف عن أعداد المصابين والمسحات التي أجريت خلال هذه الفترة.

من جهتهم، تقدم كل من المدير العام لفندق فوربوينتس الكويت منير عامر ونائب المدير العام لفنادق شيراتون الكويت مازن المهنا بالشكر الكبير للإخوة العاملين في الصفوف الأمامية على جهودهم الاستثنائية والتي بذلت للوصول إلى كويت آمنة ومما حقق السلامة والطمأنينة لكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.