علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية، عن أن الكويت لم تنفق أي أموال على البحوث والتطوير في مجالي التعليم والصحة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022.



وأظهرت بيانات أرقام تحليل المصروفات على مستوى الوظائف، أن «الميزانية» تتضمن اعتمادات مالية بقيمة 388.1 ألف دينار على بند البحوث والتطوير في مجال الصحة، لكن لم ينفق منها أي شيء على مدار الـ 7 أشهر، فيما تتوافر اعتمادات متدنية القيمة بنحو 20 ألف دينار للبحوث والتطوير في مجال التعليم، وعلى الرغم من ذلك لم ينفق أي منها على مدار الـ 7 أشهر الماضية.

من جهة أخرى، تشير الأرقام إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة على بندي الصحة والتعليم بلغ ملياري دينار، حيث تشمل مصروفات «الصحة» على المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية وخدمات العيادات الخارجية وخدمات المستشفيات والخدمات الصحية العامة بمبلغ 928.2 مليون دينار خلال الفترة، مقارنة باعتمادات بلغت 2.75 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي إنفاق الكويت على «التعليم» بمختلف فئاته ومراحله من الابتدائي وما قبله والثانوي والتعليم العالي منذ أول العام المالي الحالي نحو 1.13 مليار دينار من اعتمادات مالية مقدرة للعام المالي كاملا بنحو 2.77 مليار دينار.