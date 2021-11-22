أفاد رئيس زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدبوس بوجود 1000 يتيم تكفلهم اللجنة، لافتا إلى أن هؤلاء الأيتام من دول مختلفة عربية وأفريقية، موضحا أن اللجنة تضع العديد من المعايير التي لا بد من توافرها لكفالة اليتيم من خلال مشروع «اترك أثرا».



وذكر الدبوس في تصريح صحافي أن مشروع «اترك أثرا» لكفالة الأيتام والذي تطرحه اللجنة باستمرار على المحسنين، مشروع خيري يهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام، وكذلك يعد المشروع جسرا للتواصل يربط المحسنين بالأيتام.



وبين الدبوس أن كفالة اليتيم قيمتها 20 دينارا شهريا داخل الكويت، و15 دينارا خارج الكويت، مناشدا أهل الخير على المشاركة في هذا المشروع المبارك وكفالة العديد من الأيتام الذين ينتظرون من يكفلهم ويخفف عنهم معاناة الحياة. ويمكن كفالة اليتيم عبر الاتصال على أرقام 23922260 الخط الساخن 90028343 أو زيارة لجنة زكاة الفحيحيل.



وتابع: نحن نحرص على المتابعة الجيدة للأيتام فلا يقتصر دورنا على تقديم المساعدات والكفالات فقط، بل نحث اليتيم على ان يكون متميز في حياته، ونقوم بالزيارات المنزلية للأيتام في الداخل والخارج، للتعرف على أحوالهم عن كثب ومساعداتهم في تذليل الصعاب التي تقابلهم فهدفنا أن يكون هذا اليتيم إضافة صالحة لجسد هذه الأمة.