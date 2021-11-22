بشرى شعبان



كشف مدير إدارة خدمة المواطن ورئيس لجنة حق الاطلاع على المعلومات بوزارة الشؤون عبدالرحمن العنزي، أن الإدارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع وتنفيذ خطة عمل تقوم على تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة كأهم ركائز الحوكمة الرشيدة في علاقة الوزارة بالمواطن الذي هو محور العملية التنموية، وعليه تم إنشاء وتشغيل خدمات إلكترونية جديدة على الموقع الرسمي للوزارة في إطار اختصاصات إدارة خدمة المواطن وتفعيلا للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، وهذه الخدمات كالتالي:



- خدمة تقديم شكوى: وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الوزارة وأن الشروط الواجب استيفاؤها هي أن تكون لصاحب الشكوى الصفة والمصلحة لتقديمها وأن تتضمن الشكوى بيانات صحيحة، وتقدم الشكوى لإدارة خدمة المواطن إما كتابة أو إلكترونيا على البريد الإلكتروني للإدارة والمبين بموقع الوزارة الرسمي.



وأضاف ان إدارة خدمة المواطن ستتولى فحص ودراسة تلك الشكاوى ومتابعتها مع الإدارات المختصة بالوزارة وترفع توصياتها بهذا الشأن إلى وكيل الوزارة بهدف معالجة مواطن القصور في تطبيق اللوائح والقرارات للقضاء على أسباب الشكاوى المختلفة.



- خدمة تقديم مقترح: وتتيح هذه الخدمة التفاعل بشكل مباشر مع المواطن من خلال تلقي اقتراحاته ومبادراته في نطاق مشاركته في تحسين وتطوير خدمات الوزارة المقدمة للجمهور.



- خدمة تقديم طلب حق الاطلاع على المعلومات والوثائق: وهو حق يمنح لأصحاب المصلحة من موظفين وأفراد وأشخاص اعتباريين لتقديم طلب للوزارة للاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق والقرارات الإدارية التي تمس حقوقهم وبما لا يتعارض مع القانون، وقد تم تشكيل لجنة مختصة في النظر والبت في طلبات حق الاطلاع المقدمة للوزارة، وقامت هذه اللجنة بالبت في العديد من الطلبات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، كما تم تطبيقا لأحكام القانون الخاص بحق الاطلاع نشر دليل إرشادي على الموقع الرسمي للوزارة خاص بالإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلبات الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.



هذا، وقد نوه العنزي بأن الإدارة وضعت نماذج على موقع الوزارة الرسمي من شأنها أن تسهل على المواطن طلب الخدمات المذكورة.