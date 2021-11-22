سلطان العبدان



عقدت لجنة الشؤون الماليـــــة والاقتصاديـــــة اجتماعا أمس الأحد لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشـاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، ومجموعة من الاقتراحات برغبة.



وأوضح رئيس اللجنة النائب م.أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اجتماع اللجنة كان بحضور كامل الأعضاء ومن ضمن جدول الأعمال مناقشه اقتراح بقانون بشأن إنشـاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة. وبين أن اللجنة قامت بدعوة وزارة النفـط وقيادات القطاع النفطي وديوان المحاسبة إلا أن وزير النفط اعتذر عن عدم الحضور بسبب استقالة الحكومة، كما لم يحضر ممثلون عن القطاع النفطي ما أدى إلى تأجيل مناقشة الاقتراح لحين تشكيل الحكومة ومناقشه الوزير المعني بهذا الصدد.



وأضاف الحمد إن جدول الأعمال كان يضم 20 اقتراحا برغبة، وتمت الموافقة على 17 اقتراحات وتأجيل 3 لمزيد من الدراسة.