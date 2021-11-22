وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تخفيف الأعباء المعيشية والحياتية ورفعها عن المتقاعدين؟



2- متى أعدت المؤسسة آخر دراسة ميدانية متخصصة في شأن زيادة رواتب المتقاعدين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة وتاريخها والتوصيات التي تم التوصل لها.



3- لماذا لا ترفع الأعباء عن المتقاعدين من خلال تحويل من استبدلوا رواتبهم إلى نظام القرض الحسن الذي أقر أخيرا؟



4- ما صحة الأخبار المتداولة في شأن مشاركة المتقاعدين في بعض أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟



5- ما صحة الأخبار المتداولة في شأن تخصيص أسهم للاكتتاب للمتقاعدين في بعض الشركات أو الصناديق الاستثمارية التي ستنشأ؟