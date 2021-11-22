وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تخفيف الأعباء المعيشية والحياتية ورفعها عن المتقاعدين؟
2- متى أعدت المؤسسة آخر دراسة ميدانية متخصصة في شأن زيادة رواتب المتقاعدين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة وتاريخها والتوصيات التي تم التوصل لها.
3- لماذا لا ترفع الأعباء عن المتقاعدين من خلال تحويل من استبدلوا رواتبهم إلى نظام القرض الحسن الذي أقر أخيرا؟
4- ما صحة الأخبار المتداولة في شأن مشاركة المتقاعدين في بعض أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
5- ما صحة الأخبار المتداولة في شأن تخصيص أسهم للاكتتاب للمتقاعدين في بعض الشركات أو الصناديق الاستثمارية التي ستنشأ؟