استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية البحرية المشهرة حديثا. وجاء في بيان صادر من مكتب النائب الشاهين ان الاجتماع استعرض أهداف الجمعية وخططها المستقبلية ضمن منظومة جمعيات النفع العام النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بقطاعات المجتمع في إطار اختصاصها وأهدافها. وفي ختام اللقاء، قام وفد الجمعية بتكريم النائب أسامة الشاهين تقديرا لجهوده في مساندة الجمعية والعمل على إشهارها تحت مظلة القانون رقم 24 لسنة 1962 م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.



وضم وفد الجمعية كلا من رئيس مجلس الإدارة سعود العوضي، ونائب رئيس مجلس الإدارة حامد الهنيدي، وأمين السر أحمد العوضي، وأمين الصندوق عبدالله القلاف، وأعضاء الجمعية آلاء حسن وعبدالأمير الفرج وطلال عبدالله.