وجه النائب أسامة المناور سؤالين إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي: بخصوص الأنشطة والمحاضرات التي نظمتها اللجان الثقافية في كلية الآداب في جامعة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل يوجد برنامج معد مسبقا للأنشطة والفعاليات والمحاضرات خارج نطاق المقررات الدراسية في كلية الآداب في جامعة الكويت؟ ومن يتولى المتابعة والإشراف على اللجان الثقافية في أقسام كلية الآداب في جامعة الكويت؟ وهل توجد لائحة أو قرار تنظيمي للجان الثقافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها. وما الفعاليات والأنشطة والمحاضرات التي نظمتها اللجان الثقافية في كلية الآداب في جامعة الكويت منذ بداية العام الدراسي وفق الموضوع والضيوف المشاركين وما هو مقرر إقامتها وتنظيمها؟