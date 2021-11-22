ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل



أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس 17 اقتراحا تشكل في مجملها امتيازات شعبية مالية واجتماعية تبناها العديد من النواب.



وأوضح رئيس اللجنة النائب م.أحمد الحمد، أن اجتماع اللجنة كان بحضور كامل الأعضاء، وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة اقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة، والذي تم تأجيله بسبب اعتذار الوزير لاستقالة الحكومة، كما لم يحضر ممثلون عن القطاع النفطي.



وأضاف الحمد ان جدول الأعمال كان يضم 20 اقتراحا أقر منها 17 وتم تأجيل 3 لمزيد من الدراسة. وفي هذا الإطار، أعلن النائب خليل الصالح أن اللجنة وافقت على مقترحه برفع المعاشات التقاعدية للمواطنين المتقاعدين بحيث لا تقل في حدها الأدنى عن 1000 دينار.



وقال الصالح إن اللجنة أقرت كذلك اقتراحا تقدم به لإنشاء مجمع يضم الخدمات الوزارية الحكومية الموجودة بالكويت على حدود مدينة المطلاع السكنية.



هذا، ووافقت «المالية» على زيادة العلاوات والبدلات الممنوحة للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية وتحمل الدولة قيمة استهلاك الكهرباء والماء عن المواطنين بالسكن الخاص والنموذجي خلال الفترة من الأول من مارس حتى نهاية فبراير 2021 واستبدال رصيد إجازات الأطباء لتمكينهم من الحصول على البدل النقدي للإجازات الدورية.



كما أقرت اللجنة زيادة علاوة الأولاد من خمسين دينارا إلى خمسة وسبعين دينارا عن كل ولد مع زيادة عدد المستحقين للعلاوة من 7 إلى 10 أولاد، وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح قروض حسنة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 30 ألف دينار.





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