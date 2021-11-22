وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاءت كالتالي: صدر في تاريخ 22 فبراير 1981 المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وقد نصت المادة رقم 3 على أنه«يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الأمناء».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع اللائحة الداخلية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.



2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع لائحة الإجازات العلمية.



3- هل وافق مجلس الأمناء على ابتعاث المديرة العامة للمعهد السابقة إلى إجازة تفرغ علمي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بمحضر اجتماع مجلس الأمناء الذي صدر فيه هذا القرار والسند القانوني لذلك.



السؤال الثاني



صدر في تاريخ 22 فبراير 1981 المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، وقد نظم الفصل الثاني أحكام إدارة المعهد.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من تشكيل مجلس الأمناء الحالي ونظام انعقاده وإجراءات العمل به.



2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الهيكل التنظيمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.



3- نصت المادة 7 من قانون إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية المشار إليه على «يكون للمعهد مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء» كما نصت المادة على «يجوز بقرار من رئيس مجلس الأمناء تعيين نائب أو أكثر للمدير العام لمساعدته في تصريف شؤون المعهد»، لذا يرجى بيان التالي:



٭ ما تاريخ شغر منصب المدير العام للمعهد؟ وما السبب في التأخر بتعيين مدير جديد؟



٭ ما المناصب الشاغرة لنواب مدير العام؟ وما تاريخ شغر هذه المناصب؟ وما السبب في تعيين نواب جدد؟