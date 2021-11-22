مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني للشباب مساء اليوم مع منتخب اليمن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة البصرة. وكان الأزرق قد خسر مواجهته الافتتاحية أمام المنتخب العراقي 0-3، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب البحريني على منتخب فلسطين 2-1.



ولعب الأزرق المباراة بتشكيل مكون من بندر العجمي في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبدالرحمن الخضر ومحمد الراشد وصالح المحطب وصالح البناي، وفي الوسط بدر المطيري وسيد يوسف وعمر العنزي وحمود السنعوسي، وفي المقدمة هادي العنزي وفهد العازمي.



ويأمل الجهاز الفني للأزرق التعويض في مباراة اليوم وتصحيح الأخطاء التي كلفته الخسارة أمام العراق إذ لم يقدم المنتخب ما يشفع له واكتفى بالأدوار الدفاعية طوال الشوط الأول معتمدا على الهجمات المرتدة ولم يهدد المرمى العراقي، وبعد تلقيه ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني بعد اندفاع المنتخب العراقي وإصراره على التسجيل حاول الأزرق تقليص الفارق لكن لم تفلح الجهود في اختراق دفاعات الخصم.