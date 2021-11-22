حقق القادسية درع التفوق العام للسباحة عن جدارة واستحقاق بعدما تفوق سباحوه من خلال مختلف السباقات والفئات محرزين 12 نقطة ليتصدر «الأصفر» جدول الترتيب العام لتفوق اللعبة.



واستطاع سباحو «الأصفر» تحقيق المركز الأول وكأس التفوق لمرحلة العمومي ومرحلة 17/15 سنة فيما حلت فرق 14/13 سنة في المركز الثاني وفرق 12/11 سنة في المركز الثالث في ختام البطولة العامة للسباحة.



بدوره، أهدى مدير الألعاب المائية بنادي القادسية فيصل أبو الحسن هذا الإنجاز إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ خالد الفهد وجماهير النادي ومحبيه، مشيدا بالمستويات الرائعة والمميزة التي قدمها سباحو الفريق في مختلف الفئات والسباقات، شاكرا كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للعبة السباحة على المجهود والعمل الذي قاموا به لتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلات الألعاب المائية في القلعة الصفراء.