عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد في تصريح خاص لـ«الأنباء» عقب الفوز على السالمية أول من امس 3-2 ضمن الجولة الأولى من دوري stc الممتاز، بعد أن كان متأخرا بهدفين، انه لاحظ وجود خلل ومشكلة في طريقة اللعب 3-5-2 خصوصا من ناحيتي الأطراف ما تسبب في دخول هدفين في الشوط الأول فضلا عن عدد من الهجمات الخطرة، فعمد في الشوط الثاني الى تغيير الطريقة الى 4-2-3-1 من خلال إغلاق الأطراف وبالتالي الحد من خطورة المنافس وبالفعل نجحنا في ذلك.



وأضاف: حرصت على عودة الأردني عدي الصيفي للخلف كظهير أيمن مع إدخال معاذ الظفيري في الجهة اليسرى من أجل الانطلاق من الخلف وزيادة الدعم الهجومي من خلال الضغط العالي الذي ساهم في تحقيق الفوز بنهاية المطاف.



وأكد عواد أن اللاعبين لم يقصروا وظهروا بشكل مغاير في الشوط الثاني من جميع النواحي وقاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة لأن الفريق كان يبحث عن الفوز لا التعادل من بداية المباراة والحمد لله تحققت 3 نقاط مهمة في انطلاق الدوري لكن علينا الاستعداد والتركيز أكثر في المباريات المقبلة.