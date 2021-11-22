هادي العنزي



اجتمعت إدارة الكرة بنادي السالمية مساء أمس لتدارس إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي حاتم المؤدب، عطفا على خسارة السماوي أمام النصر 2-3 في أولى مواجهات الفريقين بدوري stc للدرجة الممتازة، بعد أن كان الفريق متقدما في الشوط الأول بهدفين نظيفين، وذلك استجابة لمطالب العديد من جماهير السالمية التي وجهت سهام الانتقاد اللاذع للمدرب عقب نهاية المباراة مباشرة، مما اضطره للرد على عدد منهم، الأمر الذي زاد الوضع سوءا.



وقال مصدر بنادي السالمية إن الادارة تدرس حاليا خيار إقالة المؤدب أو الإبقاء عليه، خاصة أن الموسم في بدايته ولم تتضح بعد لمساته الفنية مع الفريق ويجب منحه الفرصة كافية، وإذا حدثت الاقالة فستكون لأسباب غير فنية.



وإذا تمت إقالة المؤدب فهناك أكثر من مرشح لخلافته في قيادة السالمية، حيث يبرز المدرب الوطني السابق محمد إبراهيم، ود. محمد المشعان، وقد سبق لهما الإشراف على السماوي في مواسم سابقة، كما أنهما على معرفة كاملة بالفريق وبالأندية المنافسة في البطولة. يذكر أن السالمية قد ودع بطولة كأس سمو الأمير من الدور التمهيدي بخسارته من كاظمة 1-2 وكان تحت قيادة المؤدب.