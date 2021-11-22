ناصر العنزي - يحيى حميدان



تفادى الكويت الوقوع في المحظور امام اليرموك بعدما تغلب عليه 4-2 مساء امس على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الأولى من دوري «stc» الممتاز، وبذلك حصد «الأبيض» أول 3 نقاط في البطولة بعد عرض متوسط المستوى في أول ظهور للمدرب الجديد نبيل معلول في الإدارة الفنية.



وقد دخل الكويت الشوط الأول ضاغطا منذ البداية لخطف هدف السبق مع استحواذ شبه كامل على الكرة، وواجهه اليرموك بتنظيم دفاعي مثالي مع التركيز على الهجمات المرتدة المباغتة التي أسفرت عن افتتاح «أبناء مشرف» التسجيل بعد تناقل ممتاز للكرة، قبل أن يخادع عذبي شهاب الدفاع الكويتاوي ويرسل كرة ذكية للكولومبي كارلوس غوميز البعيد عن الرقابة، ليضع الكرة بذكاء في شباك حارس «الأبيض» حميد القلاف (24).



وضاعف اليرموك من حرصه الدفاعي بعد التقدم، مع ترك الكويت يتناقل الكرة كيفما يريد بعيدا عن منطقة العمليات، الامر الذي أجبر لاعبي «الأبيض» على اللجوء للتسديد من مسافات بعيدة ووقف لها حارس «اليرامكة» فيصل المكيمي سدا منيعا، إلا أن تألق المكيمي لم يستمر بعد ما تسبب في ركلة جزاء مستحقة للكويت إثر عرقلته للمهاجم إبراهيم كميل، ليترجمها فيصل زايد إلى هدف التعادل (37).



وفي الشوط الثاني استمر الحال على ماهو عليه من ناحية سيطرة «الأبيض» وتراجع «اليرامكة» والاعتماد كذلك على الهجمات المرتدة. وبعد دقائق من الهدوء وتدوير الكرة في منتصف الملعب من جانب الفريقين، سجل البديل يوسف ناصر برأسه الهدف الثاني للكويت بعد عرضية مميزة من سامي الصانع (73)، الا أن تقدم الفريق الكويتاوي لم يدم سوى دقيقة واحدة، حيث عادل كارلوس النتيجة لليرموك بهدف ثان نسخة كربونية من هدفه الأول. وأعاد البديل الآخر أحمد الزنكي فريقه للتقدم إثر تسديدة صاروخية من 30 ياردة تقريبا عجز حارس اليرموك فيصل المكيمي عن صدها (77). وسجل المغربي مهدي برحمة الهدف الرابع للكويت من ركلة جزاء احتسبها الحكم عمار اشكناني الذي أشهر البطاقة الحمراء لمدافع اليرموك بدر الخالد بعدما أوقف يوسف الرشيدي المتوغل بين المدافعين والذي انفرد بالمرمي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



السالمية والنصر



وكان النصر قد قلب الطاولة على ضيفه السالمية وخرج فائزا «3-2» بعدما كان متأخرا بهدفين ليحقق أول 3 نقاط له في الدوري الممتاز. وتقدم السالمية بهدفين في الشوط الأول عن طريق البرازيلي باتريك فابيانو «16» ومبارك الفنيني «30». وأحسن المدرب التونسي حاتم المؤدب في توزيع الأدوار على لاعبيه، حيث ملأ أفراده خط الوسط والذين أحسنوا تنظيم الهجمات، وتألق بشكل خاص محمد الهويدي ومبارك الفنيني وفابيانو في خط المقدمة.



فيما استغرب المتابعون انهزامية النصر في الشوط الأول وسهولة المرور من دفاعه، ولم تكن له ألعاب منظمة رغم ان المدرب سلمان عواد بدأ المباراة بكامل عناصره الأساسية.



وانقلب الحال رأسا على عقب في الشوط الثاني وانتفض لاعبو العنابي واقتحموا صفوف الخصم وحولوا الخسارة الى فوز بثلاثية عن طريق يعقوب الطراروة من ركلة جزاء«64» ومشاري العازمي من قذيفة سكنت مرمى الحارس نواف المنصور «78» ودينيس «91».