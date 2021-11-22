أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي اعتماد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد مشاركة منتخب الكويت للعبة في بطولة كأس العالم (2022) التي ستقام في قيرغيزستان بين الثالث والتاسع من مارس المقبل بمشاركة ستة منتخبات آسيوية ضمن المستوى الرابع. وقال العجمي إن البطولة تضم إلى جانب المنتخب الكويتي والدولة المضيفة قيرغيزستان منتخبات ماليزيا والفلبين وسنغافورة وإيران، علما أن بطل هذه الكأس ينتقل إلى المستوى الأعلى في البطولة المقبلة، لافتا إلى أن البطولة تقام مرة واحدة كل عامين. وأضاف أن النادي سيستعد جيدا لخوض منافسات هذه البطولة المهمة، إذ سيقيم معسكرا تدريبيا في تركيا ديسمبر المقبل قبل المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد يناير المقبل وتعتبر أفضل استعداد للبطولة العالمية. وأوضح العجمي أن تواصل الدوري الوطني لهوكي الجليد الذي انطلق أكتوبر الماضي أسهم أيضا في المحافظة على جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا حرص النادي على المشاركة بالبطولات العالمية والقارية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة لاسيما أن النادي عضو عامل في الاتحاد.