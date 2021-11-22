استعاد مان سيتي، حامل اللقب، المركز الثاني ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي عندما أكرم وفادة ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وانتظر مانشستر سيتي الدقيقة 44 لترجمة أفضليته إلى هدف عبر مهاجمه الدولي رحيم سترلينغ اثر تمريرة عرضية خلف الدفاع من المدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو تابعها بيمناه على يسار الحارس جوردان بيكفورد.



وعزز سيتي أفضليته مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد 10 دقائق من انطلاقته بواسطة لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة (55). وأضاف الدولي البرتغالي الآخر برناردو سيلفا الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من الدفاع اثر تسديدة قوية لبالمر من حافة المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى (86).في المقابل، مني ايفرتون بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فبقي في المركز الحادي عشر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.



من جهة أخرى، انتقد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا أداء لاعبي فريقه أمام ليفربول بعدما سقطوا برباعية نظيفة في ملعب «أنفيلد» أول من أمس ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال «الشوط الأول كان تنافسيا، وكان لكل فريق لحظاته، لكن مع دخولنا إلى الشوط الثاني متأخرين بهدف دون رد، كان يجب علينا التحلي بالصبر، لكننا قمنا بالعكس وانهار الفريق بالكامل في غضون 20 دقيقة، وهذا سبب الخسارة، والباقي كان نتيجة الإحباط من مطاردتنا للنتيجة».



وعن شجاره مع مدرب ليفربول يورغن كلوب علق بالقول «كان يدافع عن فريقه، ودافعت بدوري عن فريقي، هذا كل شيء، تحدثت معه عقب اللقاء وهنأته، هذه اللقطات تترك في أرض الملعب عقب نهاية المباراة».



من جانبه، ذكر مدرب «الريدز» يورغن كلوب أن جميع المباريات تمثل فرصة بالنسبة لفريقه، وقال «قدمنا مستوى استثنائيا أمام ارسنال، تطورنا أثناء اللقاء وتحسنا أكثر وأكثر، لقد سيطرنا على المباراة بصورة جيدة، وقدمنا أمورا رائعة في الأوقات المناسبة، كان الأمر مزيجا ما بين النضج والمستوى المميز، في مباريات مثل تلك من المهم أن تبقي خصمك بعيدا عن مرماك بقدر الإمكان، وأن تتمتع بالفاعلية في الجانب الآخر». وأردف «لانزال ننتظر عودة بعض اللاعبين، لكن من شارك منهم فقد قدم مستوى مميزا، نعرف ما يمكن ارسنال تقديمه لكنه فشل في تقديمه، وهذه أكبر إشادة يمكن تقديمها لفريقي». وتقدم ليفربول بهدف سجله السنغالي ساديو ماني في الشوط الأول، فيما تناول ديوغو جوتا (52) والمصري محمد صلاح (73) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ 11 هدفا، وأخيرا البديل الياباني تاكومي مينامينو (77) ليسجلوا ثلاثية رفعوا بها رصيد «الريدز» إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس.