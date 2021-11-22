يعد Mobil 1 جنبا الى جنب مع Red Bull أحد أكثر الفرق نجاحا في تاريخ فورمولا 1 الحديث، حيث فاز بـ62 سباقا من السباقات الكبرى و4 بطولات عالمية للسائقين و4 بطولات صانعين خلال آخر 15 عاما. وتتناسب المعرفة والخبرة الواسعة اللازمتان للنجاح في سباق Grand Prix تماما مع فريق Mobil 1 إذ يتعلق الأمر بالتفكير الواضح والبحث المكثف والجهود المشتركة للتكنولوجيا والإبداع. وتعليقا على الشراكة، قال مدير الفريق كريستيان هورنر: «لقد كانت Mobil 1 علامة تجارية مميزة في فورمولا 1 لأكثر من 30 عاما، وتوفر لنا شراكتان فرصة فريدة للاستفادة من خبرة ExxonMobil العالمية».



وفي 25 أكتوبر الماضي حقق ماكس فيرستابين فوزا رائعا في سباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة من منافسه لويس هاهيلتون في المراحل الأخيرة من السباق اللاذع، ليضع أداء سيرجيو بيريز البطولي في المركز الثالث.



وطول الموسم، ExxonMobil تدعم فريق السباق Red Bull هوندا داخل المضامر وخارجه. في وقت هذا السباق العام، أدخل Mobil 1 ترقية جديدة لزيت المحرك تسمى Mobil 1 RB16B المصمم خصيصا لوحدة الطاقة الجديدة من هوندا، مما يساعد على توفير أقصى طاقة دون المساس بالحماية أو كفاءة استهلاك الوقود. ويوفر السباق لعلامة Mobil التجارية أرض الاختيار النهائية لتحسين التكنولوجيا في مجموعتنا من الزيوت ومواد التشحيم. وخلال كل موسم سباق، يتم استخدام منتجاتنا المتقدمة في سيارات السباق للمساعدة في تحسين أدائها وكفاءتها. وتعتبر زيوت المحركات Mobil 1 بمنزلة مواد التشحيم المفضلة للعديد من أفضل فرق السباق في العالم التي تتنافس في سلسلة سباقات السيارات الأكثر تطلبا وشعبية في العالم. وتعد المعرفة التي نكتسبها من خلال هذه الشراكات جزءا لا يتجزأ من كيفية تطوير علمائنا ومهندسينا للتقنيات ودفع الحدود باستمرار.



وتعتبر الشركة الكويتية لاستيراد السيارات - كايكو (الشايع والصقر) الموزعون الوحيدون المعتمدون لزيوت Mobil 1 منذ 75 عاما بالكويت.