فك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدته التهديفية في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه باريس سان جرمان 3-1 على ضيفه نانت، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة المحلية.



وتناوب على تسجيل الثلاثية الباريسية كل من كيليان مبابي (2) دينيس أبياه خطأ في مرماه (82) وميسي (87)، فيما أحرز راندال كولو مواني هدف الضيوف الوحيد (76).



وبهذا الفوز عزز سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي مع 37 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه رين الذي فاز على مونبيلييه 2-0، فيما بقي نانت الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم، في المركز الحادي عشر مع 18 نقطة. وقال ميسي بعد المباراة «أنا سعيد للغاية لأنني سجلت هدفي الأول في الدوري الفرنسي، رغم أنني أحرزت بقميص باريس بالفعل في دوري الأبطال»، مضيفا سنحت لنا فرصا عديدة، لكن تعامل معها حارس نانت بشكل مميز في الشوط الأول، ولم نشعر بالخوف، لكن استغرقنا وقتا طويلا في حسم النتيجة لصالحنا.



ونشر ميسي صورا له عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي خلال احتفاله بالهدف، وكتب عليها: «فوز مهم لمواصلة التقدم إلى الأمام».



وفي مباراة أخرى، ارتقى رين إلى المركز الثاني بفوزه على ضيفه مونبلييه بثنائية نظيفة لمارتن تيرييه (8) والكرواتي لوفرو ماير (28).



وفي باقي النتائج أمس، تغلب بريست على لنس 4-0، وانجيه على لوريان 1-0، وسانت اتيان على تروا 1-0، وتعادل متز مع بوردو 3-3، وستراسبورغ مع رينس 1-1.