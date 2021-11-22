حقق ريال مدريد فوزا مهما ومستحقا على غرناطة بنتيجة 4-1 في الجولة 14 من الدوري الإسباني.



وتناوب على تسجيل أهداف «الملكي» كل من ماركوس أسينسيو (19) وناتشو فيرنانديز (25)، وفينسيوس جونيور (56)، وفيرلاند ميندي (76)، فيما سجل للخاسر لويس سواريز (32).



وتمكن ريال مدريد من السيطرة على مجريات المباراة بشكل لافت على الرغم من أنها أقيمت على أرض المنافس.



وبهذا الفوز رفع الريال رصيده للنقطة الـ 30.



وفي مباراة أخرى، حقق خيتافي فوزا عريضا على قادش برباعية دون رد.



هذا، وحقق برشلونة انتصارا صعبا إسبانيول 1-0، في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هرنانديز، وسجل هدف المباراة الوحيد الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء (48)، ليرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، في المواجهة التي جاءت ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.



وبدا واضحا التغيير في أداء «بلاوغرانا» منذ الشوط الأول بضغط عال وفرص عدة تألق في صدها حارس إسبانيول دييغو لوبيس، وعاد أسلوب «تيكي-تاكا» بين اللاعبين، خصوصا في المقدمة بين الهولندي فرانكي دي يونغ وديباي والوجهين الجديدين في الفريق المغربي عبد الصمد الزلزولي وإيلياس أكوماش.



وفي مباراة أخرى، انتزع أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزا بشق الأنفس أمام ضيفه أوساسونا 1-0، بهدف سجله البرازيلي فيليبي، وانتظر حامل اللقب حتى الشوط الثاني، وتحديدا الدقيقة 87، لهز شباك خصمه، وبهذا الفوز الصعب، حافظ رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني على مركزهم الرابع في «الليغا» مع 26 نقطة، فيما بقي أوساسونا ثامنا مع 19 نقطة.



إلى ذلك، أنقذ الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه إشبيلية من خسارة ثالثة هذا الموسم، بتسجيله هدفا في الأنفاس الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2، ليصل الفريق الأندلسي إلى 28 نقطة، فيما رفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.