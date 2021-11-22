قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني حسم أجور اللاعبين غير المطعّمين في صفوفه أمثال لاعب وسطه يوزوا كيميش الذي تم وضعه في الحجر الصحي بسبب مخالطته أفرادا مصابين بفيروس كوفيد-19 بحسب صحيفة «بيلد ام سونتاغ» أمس. وتم عزل كيميش مرة جديدة يوم الجمعة بعدما أنهى حجرا صحيا أوليا الثلاثاء الماضي لمخالطته زميله في صفوف الفريق البافاري والمنتخب الألماني نيكلاس زوله خلال النافذة الدولية الأخيرة بعدما خضع الأخير لفحص جاءت نتيجته إيجابية. وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، لم يعد يحق للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بسبب الحجر الصحي الحصول على أجر إذا لم يتم تطعيمهم. وكشفت الصحيفة عن انه بالإضافة الى كيميش، لم يتلق زملاؤه في الفريق سيرغ غنابري وجمال موسيالا، والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ، والفرنسي مايكل كويزانس اللقاح.