أعلن نادي مان يونايتد الانجليزي الأحد رسميا اقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه اثر النتائج المتردية التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي.



وقال النادي في بيان رسمي «يعلن نادي مان يونايتد بأن اولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق»، مشيرا الى ان مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة مؤقتة في المباريات المقبلة، مضيفا: سيظل أولي اسطورة في نادي مانشستر يونايتد، ونأسف لأننا توصلنا الى هذا القرار الصعب.



وكانت تقارير صحافية عدة في انجلترا كشفت في الساعات الأخيرة، بأن إدارة نادي «الشياطين» قررت اقالة سولشاير من منصبه وذلك إثر السقوط المذل امام واتفورد 1-4 السبت في الدوري الانجليزي الممتاز.



والخسارة كانت الخامسة في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي، وجاءت بعد هزائم قاسية ايضا امام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (0-5) وأمام الجار مان سيتي 0-2.



وأشارت صحيفتا «ذي تايمز» و«ذي انديبندنت» وموقع «مانشستر ايفنينغ نيوز»، الى ان الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت ادى الى اتخاذ القرار بإقالة سولشاير الذي تسلم منصبه في ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.