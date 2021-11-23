محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة ميد ان شركة وورلي الهندسية الأسترالية ومقرها سيدني قدمت أدنى العروض لشركة نفط الكويت للحصول على عقود مشروع كبير طرحته الشركة في مناقصة في وقت سابق، حيث يغطي العقد وضع التصميمات الهندسية الأولية وإدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بها لمشاريع كبرى تابعة لشركة نفط الكويت، وتتراوح مدة العقد بين 3 و5 سنوات.



وقالت المجلة انه تم قبول العطاءات من 3 شركات، في حين لم تنجح شركتان أخريان مؤهلتان في تقديم العطاءات.



وتم تقديم العطاءات من قبل شركة كيه بي ار الأميركية بقيمة 88.41 مليون دينار او نحو 292 مليون دولار، وشركة وود جروب البريطانية بواقع 83.46 مليون دينار، فيما قدمت شركة وورلي الأسترالية عرضا بقيمة 81.3 مليون دينار.



ولم تقدم شركتا فلور الأميركية وتكنيب الفرنسية المؤهلتان مسبقا عروضا بشأن العقد.



وقد انتهى الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 14 الجاري بعد عدة تمديدات للمواعيد النهائية، عندما تم طرح العقد في الأصل في فبراير الماضي، وأصدرت شركة نفط الكويت قائمة بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي من المحتمل أن تشارك فيها الشركات الاستشارية.



وقالت الشركة حينها إن ثمة قائمة بنحو 18 مشروعا في طور البناء، بالإضافة الى 3مشروعات في مرحلة طرح التعاقد و6 مشروعات في مرحلة وضع التصميمات الهندسية الأولية.



وختمت ميد بالقول ان الكويت تخطط لزيادة نشاط مشروعات النفط والغاز في عام 2022 بعد ان كان عاما 2020 و2021 حافلين بالتحديات لقطاع النفط والغاز في الكويت، حيث تعرض اقتصاد البلاد لتداعيات فيروس كورونا.



وبررت مصادر طرح تلك العقود بأن كل الشركات النفطية العالمية، بما فيها الشركات الإقليمية، تستعين بالشركات الاستشارية لتنفيذ المشاريع الضخمة، خصوصا أن الصناعة النفطية تشهد تغييرات وتقنيات جديدة تفترض استعانة الشركات بالخبرات العالمية.



وأضافت ان هذه العقود تندرج تحت تصنيف عقود «PMC»، وتهدف الى مساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها «نفط الكويت».



وتوقعت أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي في ظل الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمشاريع المليارية الكبرى في الشركة.