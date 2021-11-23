ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركات السوق الأول إلى 5 مليارات دينار.. يؤكد انحسار «كورونا»

32 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الأول.. تعادل 75% من قيمة البورصة

المحلل المالي



تعتبر شركات السوق الأول في بورصة الكويت، والبالغ عددها 25 شركة، هي الرافعة الرئيسية للبورصة من حيث الاداء والسيولة والقيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة نحو 32 مليار دينار، ما يعادل 75% من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت، والتي بلغت 42.5 مليار دينار.



وايضا لاتزال تستقطب أسهم السوق الاول في البورصة، الجزء الأكبر من سيولة المتدفقة إلى السوق، حيث شكلت السيولة على الاسهم الـ 25 منذ بداية عام 2021 نحو 58% من سيولة البورصة، والتي بلغت بدورها 11.7 مليار دينار.



كما كان أداء مؤشر السوق الاول منذ بداية 2021 كان جيدا، حيث ربح 29% مقابل 30.3% لمؤشر السوق العام، وبدفع من النتائج المالية الجيدة لمعظم شركات السوق الاول التي بدأت تتعافى من ازمة كورونا، حيث ارتفع صافي الارباح المجمعة لشركات السوق الأول خلال الـ 9 أشهر الاولى من 2021 بنسبة 65% لتبلغ 1.08 مليار دينار.



وتستثنى من ذلك الأرباح المحققة لشركة أجيليتي من صفقة بيع «GIL» إلى «DSV»، بالإضافة إلى تملك «أجيليتي» نسبة 8% من رأسمال «DSV» والتي بلغت 953.6 مليون دينار، وبالمقارنة بـ 654 مليون دينار في اول 9 أشهر من 2020.



أما عند احتساب أرباح العمليات غير المستمرة لشركة اجيليتي والتي بلغت 953.6 مليون دينار، يكون صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول قد سجل 2.03 مليار دينار، وبنسبة نمو 211%، وبالمقارنة بأول 9 أشهر من 2019 لايزال صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الاول اقل بنسبة 17%.



وعند تحليل ارقام الايرادات التشغيلية، يتبين ان تداعيات الازمة الصحية والاقتصادية على اعمال معظم شركات السوق الاول قد بدأت بالانحسار، حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية المجمعة لتلك الشركات بنسبة 5.7% لتسجل 5.05 مليارات دينار في اول 9 اشهر من عام 2021 بالمقارنة بـ 4.78 مليارات دينار في الفترة المقابلة من عام 2020.



بينما لاتزال منخفضة بنسبة 15% عن الإيرادات التشغيلية المسجلة في اول 9 اشهر من عام 2019. ايضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 13.3% ليسجل 1.94 مليار دينار بالمقارنة بـ 1.71 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2020.



وتصدر بنك الكويت الوطني من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 254.82 مليون دينار في اول 9 اشهر من 2021 (بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية لشركة اجيليتي)، وجاء بعده بيتك بصافي أرباح بلغ 168 مليون دينار، والأهلي المتحد البحرين بصافي ربح 135.93 مليون دينار، ومن ثم جاءت مجموعة زين بصافي ربح بلغ 135.41 مليون دينار.



اما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.136 مليار دينار منخفضة بنسبة 5% عن اول 9 اشهر من عام 2020 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 212.75 مليون دينار، تلاها الوطني بإيرادات تشغيلية بلغت 681 مليون دينار وبأعلى ربح تشغيلي بلغ 414.65 مليون دينار.



بالتزامن مع ارتفاع الأرباح لمعظم شركات السوق الأول وبالرغم من ارتفاع أسعار أسهمها فقد انخفضت تقييماتها نسبيا بالمقارنة بعام 2020 ليسجل مكرر الربحية للسوق الأول 23 مرة، بينما تتداول معظم اسهم السوق الأول عند مكررات ربحية مقبولة وخاصة الأسهم التي تعافت بعد الأزمة والأسهم الدفاعية التي لم تتأثر نتائجها المالية بتداعيات جائحة كورونا.