احتفلت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بموظفيها في فعالية خاصة نظمتها الأسبوع الماضي في فندق المارينا احتفالا بإنجازات العام الحالي 2021 والتي تحققت بجهود الموظفين وجميع العاملين في الشركة من كل مستوياتها الإدارية.



وقد حضر الاحتفالية الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، بالإضافة إلى موظفي الشركة ومديريها من مختلف الأقسام. وتضمنت الفعالية تسليط الضوء على رؤية وأهداف الشركة لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الأعوام المقبلة، كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة على ضرورة مشاركة الخطط والنجاحات مع موظفي الشركة واللقاء معهم بشكل مستمر، كونهم أحد أهم أصول الشركة والمحرك الاساسي لعمليات الشركة والسبب في وصولها الى ما وصلت إليه اليوم. وتضمنت الفعالية سلسة من الأنشطة والألعاب الفعالة التي من شأنها أن تحقق التأثير المطلوب للوصول بالموظفين إلى مرحلة ديناميكية من التناغم بين بعضهم البعض وتقوي روح الفريق الواحد.